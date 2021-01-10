Başkan Aksoy’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy yayımladığı mesajında, “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses oluyorlar. Vatandaş ile belediyeler arasında köprü görevini üstlenen ilkeli gazetecilerimizin bir kez daha Çalışan Gazeteciler Gününü tüm kalbimle kutluyorum. Mesleğini icra ederken hayatını kaybeden gazetecileri de rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verildi.