banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Barış Pınarı bölgesindeki kamu hizmet binaları onarıldı

Barış Pınarı bölgesinde tahrip edilen kamu hizmet binalarını halkın desteğiyle onararak yeniden hizmete sunuldu.

ŞANLIURFA 10.12.2020, 13:36
2
Barış Pınarı bölgesindeki kamu hizmet binaları onarıldı

Barış Pınarı bölgesinde tahrip edilen kamu hizmet binalarını halkın desteğiyle onararak yeniden hizmete sunuldu.

Barış Pınarı bölgesinde kamu hizmet binalarını halkın desteğiyle onarılarak yeniden hizmete sunan SUDKOM, bölgede belediye hizmetlerini de sürdürüyor. Mahalli Meclislere teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlayan SUDKOM, bölgede ağaçlandırma, park bahçe düzenlemesi, refüj yenileme ve onarımları ile yol yapım faaliyetlerine de devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in ziyaret ettiği Barış Pınarı bölgesinde çalışmalarına devam eden SUDKOM koordinatörlükleri, kış ayları başlamadan şehirlerin ana güzergâhlarında yol yapım çalışmalarını tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
18°
parçalı bulutlu