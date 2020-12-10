Barış Pınarı bölgesindeki kamu hizmet binaları onarıldı

Barış Pınarı bölgesinde tahrip edilen kamu hizmet binalarını halkın desteğiyle onararak yeniden hizmete sunuldu.

Barış Pınarı bölgesinde kamu hizmet binalarını halkın desteğiyle onarılarak yeniden hizmete sunan SUDKOM, bölgede belediye hizmetlerini de sürdürüyor. Mahalli Meclislere teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlayan SUDKOM, bölgede ağaçlandırma, park bahçe düzenlemesi, refüj yenileme ve onarımları ile yol yapım faaliyetlerine de devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in ziyaret ettiği Barış Pınarı bölgesinde çalışmalarına devam eden SUDKOM koordinatörlükleri, kış ayları başlamadan şehirlerin ana güzergâhlarında yol yapım çalışmalarını tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.