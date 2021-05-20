Barış Pınarı Bölgesindeki hizmetler görüşüldü

Barış Pınarı Bölgesinde yapılan hizmetlerin görüşüldüğü koordinasyon toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında valilik konferans salonunda yapıldı.

Barış Pınarı Bölgesindeki Telabyad ve Resulayn’ın güvenlik, eğitim, sağlık, altyapı, diyanet, gençlik ve spor alanlarında bugüne kadar yapılan ve planlaması devam eden hizmetlerin görüşüldüğü toplantıya, 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Vali Yardımcıları, Telabyad Koordinatörü Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Resulayn Koordinatörü Muhammet Usame Soysal ile bölgede görev alan kamu kurum kuruluşları idarecileri katıldı. Telabyad ve Resulayn’da tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında kamu kurum kuruluşları yetkililerinin sunumunun ardından, koordinatör mülki idare amirlerinin birer değerlendirme yaptığı toplantı, planlanan hizmetlerin istişare edilmesinin ardından sona erdi.