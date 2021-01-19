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Barış Pınarı Bölgesindeki çalışmalar istişare edildi

Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn’ın başta güvenlik olmak üzere sağlık, ulaştırma, eğitim, enerji ve insani yardımlar gibi konuları Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen toplantıda istişare edildi.

ŞANLIURFA 19.01.2021, 17:22
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Barış Pınarı Bölgesindeki çalışmalar istişare edildi

Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn’ın başta güvenlik olmak üzere sağlık, ulaştırma, eğitim, enerji ve insani yardımlar gibi konuları Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen toplantıda istişare edildi.

Valilik konferans salonunda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen toplantıda Barış Pınarı Bölgesindeki öncelikle güvenlik konusu olmak üzere mevcut durum, sorun ve problemlerin istişare edildiği toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatının üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiğini belirterek, harekatın amaç ve hedefleri hakkında hatırlatmalarda bulundu. Harekatın esas amacının Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehdit eden terör yapılanmalarını bertaraf etmek olduğunu kaydeden Vali Erin, bu çerçevede içeride PKK terör örgütü başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen mücadele sonucu ülke içinde terörün bitme noktasına geldiğini ifade etti. Sınırı aşan bölgelerde de kararlı bir şekilde terörle mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Vali Erin, Telabyad ve Resulayn’a yapılan başarılı harekatlarla terör örgütlerinin Türkiye sınırından 30-35 kilometre öteye atılmış olduğunu anımsatarak, Barış Pınarı Harekatının ardından ülke içindeki terörle mücadelede de büyük başarı elde edildiğini ifade etti. Barış Pınarı Harekatının amaçlarından birinin de bölgenin huzur ve istikrara kavuşturulması olduğunu dile getiren Vali Erin, “Harekatın amaçlarından biri de PKK/YPG başta olmak üzere DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin bölge insanı üzerindeki hegemonyasına son vermek, bölgenin huzurlu bir hale dönüştürülmesini sağlamaktı. Bunu da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanlığı, Suriye Milli Ordusunun fedakarlığı ve diğer kamu kuruluşlarımızın desteğiyle kısa süre içerisinde başardığımızı görüyoruz. Bu harekat, aynı zamanda bölgede Türkiye olmadan hiçbir gelişmeye müsaade edilemeyeceğinin de açık bir göstergesidir.” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatında şehit düşen Mehmetçiklere, Suriye Milli Ordusu mensuplarına ve kamu görevlilerine Allah’tan rahmet dileyen Vali Erin, harekattan hemen sonra on yıla yakın süredir terör örgütlerinin işgali altında nefes alamaz hale gelen bölge insanının rahatlaması için gerekli çalışmalara hızlıca başladıklarını ifade etti. Terör örgütlerinin bölgeyi terk ederken tahrip ettiği altyapı ve üstyapının hızlıca onarıldığını ve şehirlerin yaşanabilir hale getirildiğini kaydeden Vali Erin, yerel unsurların kapasitesinin artırılması ve kurumsal yapıların oluşması için çalışmalar başlatıldığını hatırlattı.

Bölgede elektrik, içme suyu, ulaşım, altyapı, sağlık ve eğitim hizmetlerinin hızlıca sağlanması için yapılan çalışmalara dikkat çeken Vali Erin, 430 okulun onarımlarının yapılarak eğitim öğretimin hizmetine sunulduğunu, 200’den fazla caminin ibadete hazır hale getirildiğini, tarım ürünlerinin doğrudan TMO tarafından satın alınmaya başlanarak bölge insanının ekonomik olarak da rahatlamasını sağladıklarını söyledi.

Barış Pınarı bölgesinde gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam ettiklerini ifade eden Vali Erin, bölge insanının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve kuruluş çalışmaları devam eden lojistik merkezleriyle insani yardımların en ücra köşelere kadar rahatlıkla ulaştırılacağını dile getirdi.

Barış Pınarı bölgesinin, Suriye’nin en güvenli ve yaşanabilir yeri olduğu gerçeğini manipüle etmek amacıyla gerçekleştirilen terörist eylemlere müsaade edilmeyeceğini ve bunun için bölgede görev yapan Suriye Milli Ordusu mensuplarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Vali Erin, bölgenin huzur ve güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, katılımcıların talep ve sorunlarını dile getirmeleri ve sorunlar hakkında yapılan istişarelerin ardından sonra erdi.

Toplantıya 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 49’uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Ceylanpınar Kaymakamı ve Resulayn Koordinatörü Cüneyt Caner, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail El Hamdo, Resulayn Mahalli Meclis Başkanı Meri El Yusuf, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve yerel polis temsilcileri ile Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinatörleri katıldı.
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