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Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mannan Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti

Bir dizi ziyaret kapsamında Şanlıurfa’ya gelen Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.

ŞANLIURFA 05.07.2021, 15:29
Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mannan Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti

Bir dizi ziyaret kapsamında Şanlıurfa’ya gelen Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlanan Büyükelçi Mosud Mannan, burada Vali Erin ile bir süre sohbet etti. Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mannan, Vali Erin’e bir plaket sunarak teşekkür etti.

Ziyaret anısına Büyükelçi Mannan’a yağlıboya Şanlıurfa tablosu hediye eden Vali Erin ise, Büyükelçi Mannan’ı Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.
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