Balıklıgöl’ün suyu çevre bilinci için bisikletle Van Gölü’ne götürülecek

"Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganı ile yola çıkan bisikletçiler Şanlıurfa Balıklıgöl’den aldıkları suyu 550 kilometre pedal çevirerek Van Gölü’ne götürmek üzere harekete geçti.

Şanlıurfa’da bir grup bisikletli, çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir araya gelerek etkinlik başlattı. Etkinlik kapsamında Balıklıgöl’den aldıkları suyu Van Gölü’ne bisikletleri ile götürmeyi hedefleyen bisikletçiler 550 kilometre boyunca pedal çevirecek.

"Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" diyerek harekete geçen Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği (URBİT) üyeleri, Van Gölü Aktivistleri Derneği ile işbirliği yaparak Balıklıgöl’den aldıkları suyu Van Gölü’ne götürüp dökecek.

Çevreyi korumak adına güzel bir proje olduğunu belirten URBİT üyesi Abdulkadir Samsak, ”Buradaki hedefimiz öncelikle her bireyin, kendisinin neler yapabileceğini ön plana çıkartarak doğaya saygılı bir şekilde yetiştirmektir. Buradaki amacımız Balıklıgöl ve Van Gölü havzasının temiz kalması, sürdürülebilirliğin devamlı olmasıdır. Çevremizi korumak adına böyle bir proje yaptık. Biz 4 arkadaş olarak gidiyoruz. Bu parkurda konaklamalı olarak devam edeceğiz. Gideceğimiz yol 550 kilometredir. Dönüşümüz ise normal seyahat şeklinde olacak” dedi.

Açıklamanın ardından 4 gönüllü bisikletçi, rotalarını Balıklıgöl’den aldıkları su ile birlikte Van Gölü’ne çevirerek yola çıktı.