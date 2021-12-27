BAL Ligi’nde Viranşehir fırtınası

BAL liginde mücadele eden Viranşehir Belediyespor, ligin güçlü ekiplerinden Malatya İdmanyurduspor’u 3-0 mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. Bölge 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Viranşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Malatya temsilcisi İdmanyurduspor’u ağırladı.

Yeni ilçe stadında oynanan maçı, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Şanlıurfa ASKF yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, maçın 30. dakikasından sonra protokol tribününden ayrılıp, taraftarların arasında maçı seyretti. Taraftarlar, Ekinci’nin bu hareketine karşılık ‘Büyük Başkan’ tezahüratlarıyla karşılık verdi.

Taraftar desteğini arkasına alarak maça hızlı başlayan ev sahibi Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın 24. dakikasında takım kaptanı İbrahim Talay’ın attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Zevkli ve çekişmeli geçen ikinci devrenin de üstün oynayan tarafı Viranşehir Belediyespor, 85. dakikada Sercan Tunç’la farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip Viranşehir Belediyespor, müsabakanın 89. dakikasında Sercan Tunç’un kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Müsabakanın uzatma dakikalarında ev sahibi ekipten sahneye çıkan Emre Taşkoparan, farkı 3’ çıkararak maçın skorunu tayin etti. Maçın ardından soyuna odasına inen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, alınan farklı galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Şampiyonluk yolunda ligin güçlü ekiplerinden Malatya İdmanyurduspor’u 3-0 yenmenin çok önemli olduğunu belirten Ekinci, 3. lig hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Takımına bundan sonraki maçlarda başarılar dileyen Ekinci, yolun sonu 3. lig olduğunu kaydetti.

Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Serhat Gümştaş ise, karşılaşmadaki mücadele ve alınan farklı galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek, galibiyeti takıma büyük destek veren başta Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci olmak üzere tüm ilçe halkına armağan ettiğini söyledi.

Alınan galibiyetle puanını 19’a çıkararak 2’inci sıradaki yerini koruyan Viranşehir Belediyespor, ligin ikinci devresinin ilk haftasını bay olarak geçirecek.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3.Bölge 1.Grup maçlarının ikinci yarısı 30.01.2022 tarihinde oynanacak.