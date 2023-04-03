Bakıma muhtaç engelli ve yaşlılara iftar yemeği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle bakıma muhtaç, engelli ve yaşlılara her gün iftar yemeği götürüyor. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte kapıları çalan sosyal yardım ekipleri, özenle hazırlanan yemekleri vatandaşların sofrasına ulaştırıyor.

Ramazan maneviyatının en güzel yaşandığı Peygamberler şehri Şanlıurfa’da bakıma muhtaç, engelli, yaşlı, kimsesi olmayan ve yemek yapacak durumda olmayan vatandaşlara yönelik büyükşehir belediyesi tarafından iftar yemeği veriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde özenle hazırlanan kebap, kavurma ve tatlı, tek tek paketlenerek görevli personel tarafından daha önceden belirlenen engelli, bakıma muhtaç ve yaşlılara teslim ediliyor.

Sosyal yardım şube müdürlüğü ekipleri tarafından her gün farklı bir iftar menüsü yapılıyor. Şanlıurfa genelinde bakıma muhtaç, engelli, yaşlı ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan vatandaşlara yönelik iftar yemeği desteğini sürdürüyor. Ramazan ayında yemek yapacak durumda olmadıklarını anlatan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin her Ramazan ayında yaptığı uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.