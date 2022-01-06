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Bakan Özer’den Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Şanlıurfa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgü’lü ziyaret etti.

ŞANLIURFA 06.01.2022, 11:04
Bakan Özer’den Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Şanlıurfa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgü’lü ziyaret etti.

Bakanı Mahmut Özer, okullara yaptığı incelemelerin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etti. Beyazgül, Bakan Özer’e belediye öncülüğünde kentte eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Şanlıurfa’da eğitim kalitesini iyileştireceğiz”

Peygamberler şehri Şanlıurfa’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu anlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim kalitesinin iyileştirileceğini söyledi. Bakan Özer, “Eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi adına neler yapabiliriz bunu tespit etmek için Şanlıurfa’ya geldik. Şanlıurfa Valiliğinde bir değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra dört okulumuzda incelemelerde bulunduk. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı’mızı makamında ziyarete geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçlerde tüm okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında verdiği desteklerden dolayı aynı zamanda Şanlıurfa’da özellikle okul yapılacak arazilerin bulunması ve eğitim için tahsisi ve yapımıyla ilgili çok önemli desteklerde bulunuyor. Bu anlamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza Şanlıurfa’daki eğitimin kalitesinin artmasına bu bağlamda hem lojistik destek verme hem de kapasiteyi artırmadaki desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve paydaş kurumların da destekleriyle Şanlıurfa’da eğitim kalitesini çok daha yukarılara taşıyacağız. El birliği ile devletimizin tüm imkanlarıyla eğitim kalitesini çok daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kentte gençlere ve öğrencilere yönelik projelerin devam ettiğinin altını çizen Beyazgül ise “Milli Eğitim Bakanımızı Şanlıurfa’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bakanımız ile Şanlıurfa’nın eğitimiyle ilgili önemli görüşmeler ve toplantılar yaptık. Milli Eğitim Bakanımız Türkiye için bir şans Şanlıurfa için ise yatırımların müjdecisi oldu. Şanlıurfa’daki okul, derslik, öğrenci ve öğretmen sayılarıyla ilgili bir çalışma ortaya konuldu. Bakanımız Şanlıurfa’ya yapılacak yatırımları genel müdürlüklerine talimat verdiler. Biz Şanlıurfa halkı adına teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Ziyaret edilen okullarda görülen eksikliklerin giderilmesi noktasında Bakanımız çok yakından ilgilenerek gerekli çalışmaları anında başlattı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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