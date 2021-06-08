Bağlarbaşı’nda asfaltlama çalışmaları

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü asfalt çalışmalarına Bağlarbaşı Mahallesi’nde devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla planlama dahilinde asfalt çalışmalarını devam ettiriyor. Bağlarbaşı Mahallesi’nde başlatılan asfalt çalışmaları hummalı şekilde sürüyor. Mahallede bulunan Doğum Evi Caddesi’nde asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, Demir İzzet Caddesi’nde düzenlemelerini tamamladıktan sonra asfalt serimine başladı. Deforme olan yollarda yürütülen asfalt serim çalışmalarıyla uzun ömürlü hale gelen yeni yollar, bölgenin hizmetine sunuluyor.

Mahallede yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Musa Tapşık, Doğum Evi Caddesi’nde başlayan çalışmaların tamamlandığını ve Demir İzzet Caddesi’nde asfalt çalışması yapıldığını ifade ederken, çalışmalardan dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Yürütülen asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise, “Başkan Canpolat’tan Allah razı olsun. Uzun yıllardır yapılmayan ve ihtiyaç olan yollarımızı yaparak bizleri tozdan çamurdan kurtardı. Kendisine ve ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.