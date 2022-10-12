Bağlarbaşı doğalgaza kavuşuyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın AKSA Doğalgaz yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu 3 mahalle için verdiği doğalgaz müjdesinde çalışmalar başladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın sözünü verdiği doğalgaz çalışmaları başladı. Canpolat, geçtiğimiz günlerde doğalgaz çalışmalarını görüşmek üzere AKSA Doğalgaz yetkilileri ile bir araya geldi. İlçede doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmaması adına göreve geldiği ilk günden bu yana çalışmalarını sürdüren Başkan Mehmet Canpolat, merkez mahalle muhtarlarıyla birlikte AKSA Doğalgaz Şanlıurfa Müdürü Muhammed Nezih Ural ve teknik ekibiyle görüştü. Haliliye’de devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Canpolat, 3 mahallenin doğalgaza kavuşacağını müjdeledi. Canpolat’ın müjdesini verdiği doğalgaz çalışmaları, bugün Bağlarbaşı, Yavuz Selim ve Süleymaniye Mahallelerinde başladı. Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin ve meclis üyelerinin eşlik ettiği ziyarette Canpolat, doğalgazda ilk kazı çalışmalarının başlayacağı mahalleleri inceledi. Burada teknik ekiple bir araya gelen Canpolat, ilk kazı çalışmalarının startını verdi.

Söz verdikleri gibi doğalgaz için çalışmaların başladığını belirten Canpolat, “Vatandaşlarımızın tercihi ve isteği, bizim için projelere dönüşüyor” dedi.

Canpolat, Bağlarbaşı Mahallesinde saha gezisinde yaptığı açıklamada, “İlçemizin merkez mahallelerinden Bağlarbaşı, Yavuz Selim ve Süleymaniye Mahallelerimizle ilgili doğalgaz çalışması başlatmıştık. Buradaki vatandaşlarımız muhtarımız üzerinden hem ön abonelik işlemlerini tamamlamışlardı, hem de yaptığımız görüşmeler sonucunda bu mahallelerimize doğalgaz getireceğimizin sözünü verdik. Bununla ilgili Meclisimizden karar aldık. Bu mahiyette AKSA Doğalgaz firması ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bu yıl itibariyle Bağlarbaşı Mahallemizde de bir ilk olacak, doğalgazda ilk kazmayı vurmuş olacağız. Burada inşallah önümüzdeki dönemde de devam edecek şekilde mahallemizin tamamı doğalgaza kavuşacak. Haliliye merkezle ilgili 32 mahallemizin tamamında doğalgaz olmuş olacak. Vatandaşlarımız konforlu bir yaşam sürsün diye Haliliye Belediyesi olarak tüm müdürlüklerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ise taleplerinin karşılık bulduğunu ifade ederek, mahalle sakinleri adına Canpolat ve ekibine teşekkürlerini iletti.