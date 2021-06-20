Babalar Gününde şehit babaları ve gaziler unutulmadı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Babalar Günü nedeniyle şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi. Şehit babaları ve gazilere içerisinde çeşitli hediyeler olan çanta veren Başkan Soylu, babalar gününü tebrik etti.

Babalar günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ümit Bilgin, Adil Yıldırım, Şehit Babaları ve Gaziler katıldı. Bir kafede düzenlenen etkinlikte, şehit babaları ve gazilere hediye çantası armağan eden Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 20 Haziran babalar gününü tebrik ederek günlerini kutladı.

Şehit babaları ve gazilerin Babalar Gününü tebrik ederek kutlayan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ‘’Bugün babalar günü ve ben de dünya babalar gününü buradan kutluyorum. Gönül isterdi ki bu toplantımız bu organizasyonumuz daha geniş çaplı, daha coşkulu bir şekilde olsun. Bilindiği gibi pandemiden dolayı ancak, minnet duyduğumuz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizi ağırladık. Ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Bizi kırmadılar, geldiler burada ayaklarına sağlık. Rabbim bugünleri bizlere unutturmasın inşallah bütün dünya babalar gününü kutluyor, saygılar sunarım’’ ifadelerini kullandı.

Ceylanpınar Gazi ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı İsmail Demir,’’ Öncelikle kıymetli Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ile şehit babaları ve gazilerimizin babalar gününü kutluyorum. Ayrıca Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu’ya çok teşekkür ediyorum bu organizasyonu yaptıklarından dolayı. Bugüne kadar Ceylanpınar’da hiç bir zaman babalar günü kutlanmadı. Bu vesile ile ilk defa kutlamış olduk, kendilerine teşekkür ediyorum ’’dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Ahmet Adıgüzel ise ‘’Gerçekten başkanımıza, gazi ve şehit aileleri adına müteşekkirim. Arapların bir atasözü var, Diyor ki ‘Benim meselem karnım değil kadrimdir’ Yani biz başkan çağırdı, yemek yedirdi, mesele yemek değil. Mesele, gazi ve şehit aileleri adına böyle bir günün düzenlenmesi, bizi sevindirmesi, takdir etmesi, gerçekten biz müteşekkiriz. Allah sizden de ondan razı olsun, memnunuz. Sağ olsun var olsun. Tüm babaların günü kutlu olsun. Allah hiçbir babayı böyle ağlatmasın. Şehit babası olmak da gururludur, değil mi? Çok büyük bir nedendir herkese kısmet olmaz ama inşallah hiçbir baba ağlamasın, hiçbir zayiatı olmasın, teşekkür ederim. Allah başkanımızdan razı olsun’’ diye konuştu.