Azerbaycan Bulvarında çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin çalışmaların devam ettiği Azerbaycan Bulvarında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa’da yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi artan nüfus ve araç sayısını da dikkate alarak Diyarbakır yolunu Seyrantepe Mahallesine bağlayacak olan 50 metre genişliğindeki Azerbaycan Bulvarında çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Genel Sekreter Ferit Dağdeviren, Genel Sekreter Yardımcısı Yahya ürün ile birlikte Azerbaycan Bulvarındaki yol, dere ıslah ve içme suyu depolama alanında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa’da trafik yönünde önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturacaklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Karaköprü Maşuk bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan Bulvarındaki çalışmaları yerinde inceledik. Azerbaycan Bulvarında dere ıslah çalışması, burada taşmaya karşı önlemler alınarak çalışma yapılmaktadır. Burası Buluntu Hoca Bulvarından devam edecek ve Kuzey Batı çevreyolunda son bulacak olan bir yoldur. Azerbaycan Bulvarıyla Şanlıurfa’nın önemli bir sorununu daha çözmüş olacağız. Şehir içerisindeki trafik sıkışıklığı daha aza inmiş olacak ve insanlar çok daha rahat istedikleri yere kavuşmuş olacaklar. Buluntu Hoca Bulvarından sonra Azerbaycan Bulvarı da çok önemli bir çevre yolu görevini görecektir. Şanlıurfa’mıza hayırlı, uğurlu olsun’’ diye konuştu.

Kent genelinde sürdürdüğü ulaşım projeleri ile kent trafiğini rahatlatmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarında sürdürdüğü çalışmalarda Diyarbakır yolunu Seyrantepe Mahallesine bağlayacak olan 50 metre genişliğindeki yol ile on binlerce aracın şehir merkezi trafiğine girmeden seyahat etmeleri sağlanacak.