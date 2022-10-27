Avrupa şampiyonunun yeni hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Romanya’da düzenlenen Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanan Şanlıurfalı milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. Avrupa şampiyonu Ocakoğlu, yeni hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 yıl önce başladığı bilek güreşinde hem engellilerde hem normal kategoride Türkiye ve Avrupa’da başarılar kazanan Haliliye Belediyesi sporcusu Abdulsamet Ocakoğlu (22), mayıs ayında Romanya’da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Ocakoğlu, belediyenin spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa şampiyonu Ocakoğlu, yeni hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

“Dünya şampiyonasında 5’inci oldum”

Ocakoğlu, “Haliliye Belediyesi Spor Kulübünde bulunmaktayım. 6 yıl önce bilek güreşi branşına başladım. İlk derecem liseler arası bilek güreşi şampiyonasında Türkiye ikincisi oldum. Ondan sonra milli takım seçmelerine katıldım. Türkiye şampiyonu oldum. Ardından Polonya’da Avrupa üçüncüsü oldum. En son 2022’de hem paralimpikte hem de normal bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldum. Romanya’ya gitmeye hak kazandım. Avrupa Şampiyonasına. Orada da Avrupa Şampiyonu oldum. Ondan sonra 56 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonasında, dünya 5’inciliği elde ettim. Şimdi çalışmalarımı artırarak, 2024 Paris olimpiyatlarına hazırlanıyorum. İnşallah orada ülkemi temsil etmek istiyorum. Orada şampiyon olmak istiyorum” dedi.

"Bileğimin gücünü abim fark etti"

Ağabeyi ile bilek güreşi yaptığı sırada gücünün farkına vardığını belirten Ocakoğlu, “Bir gün abimle bilek güreşi yaparken onu yendim. O anda abim bilek gücümü fark etti. Güçlüsün falan derken hocalarıma kadar gitti. Ondan sonra okul hocalarım beni milli takım hocalarına yönlendirdi. Öyle daha sonra antrenmanlara başlayarak buraya kadar geldim. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. 6 yıldır Haliliye Belediyesi bünyesindeyim. Burada hem antrenmanlarımı devam ettiriyorum hem de küçük çocuklara bilek güreşi eğitimi veriyorum. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın destekleri ile burada bütün spor malzemelerine sahibiz. İnşallah küçük şampiyonlar yetiştireceğiz geleceği iyi sporcular yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.