Ata sporu okçuluk merkezi gençlerin hizmetine sunulacak

Yemyeşil bir Şanlıurfa hedefiyle çalışmaların devam ettiği Akabe Mesire alanında okçuluk sporunun yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için başlatılan okçuluk eğitim merkezinde son aşamaya gelindi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, okçuluk merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte Şanlıurfa’dan bir dünya şampiyonu çıkaracaklarını söyledi.

‘’Daha yeşil bir Şanlıurfa’’ sloganıyla kent merkezi ve ilçelerde park, mesire ve yeşil alan çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Batıkent Mahallesinde başlatılan mesire alanında çalışmalarda sona yaklaşıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Batıkent Mahallesinde başlatılan mesire alanı çalışması hızla devam ediyor. 100 bin metrekare alan üzerinde yapılan mesire alanı en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akabe Mesire alanında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Teknik ekipten yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Beyazgül, mesire alanındaki okçuluk merkezinde çalışmaları yakından takip etti.

“Okçulukta dünya şampiyonu yetiştireceğiz”

Ata sporu olan okçuluğun gelecek nesillere aktarılması için okçuluk merkezinin Şanlıurfa için çok önemli olduğunun altını çizen Beyazgül, “Güzel bir günde güzel bir müjde ile başlıyoruz. Akabe Mesire alanımız 100 bin metrekareden oluşuyor. Mesire alanının büyük bir kısmı yeşil alandan oluşacak. Oturma alanları, piknik alanları, çocuk oyun alanları ve Okçuluk eğitim alanında son aşamaya geldik. En kısa zamanda çalışmalar tamamlanacak ve halkımızın hizmetine sunacağız. İnsanların nefes alıp bir yerlere gitmesi için Şanlıurfa’mızda çok ihtiyaç olan yerler bunlar. Biz de bu hizmeti yaparak çocukları mutlu edecek oyun alanları ve insanların nefes alacağı alanları oluşturduk. Okçuluk eğitim merkezinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. Okçuluk eğitim merkezimiz de bitme aşamasına geldi. Gençlerimiz buraya gelerek yarışacaklar. Temennimizde buradan bir dünya şampiyonunun çıkmasıdır’’ diye konuştu.

Akabe Mesire alanında 60 araçlık otopark, yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, oturma grupları, kauçuk zemin Oyun alanı, kuleli çocuk oyun gurubu, 75 metrekare kauçuk zeminli fitness ve spor alanı ile idare binasının yanı sıra çeşmeler ve kamelyalar yer alıyor. 56 güvenlik kamerasıyla mesire alanının güvenliği sağlanacak. 100 bin metrekarelik Akabe Mesire alanında ata sporu olan okçuluğun yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için okçuluk eğitim merkezi yapılıyor. İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiği okçuluk merkezinde idare binası ve Okçuluk alanı yer alıyor.