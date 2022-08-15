Asfalt öncesi zemin sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı ve drenaj tahliye çalışması tamamlanan Karaköprü ilçesi Şenevler Mahallesi Narlık Caddesi’nde asfalt öncesi stabilize zemin sağlamlaştırma çalışması tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde plan ve program dahilinde asfalt ve asfalt öncesi zemin sağlamlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla mahallede asfalt öncesi zemin sağlamlaştırma çalışması yapan ekipler, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi Narlık Caddesi’nde alt yapı çalışmasını tamamlarken Şenevler Mahallesi Fen İşleri ekipleri tarafından stabilize yol çalışması başlatıldı.

Kendi öz sermayesi, araç ve personelleriyle Şanlıurfalılara hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, zemin sağlamlaştırma çalışması sonrası bölgede sıcak asfalt çalışması başlatacak.