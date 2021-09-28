Asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Gazi Caddesinin devamı olan Şaabin Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Fen İşlerinden bilgi alan Başkan Soylu, yakın zamanda caddenin sıcak asfalta kavuşacağının müjdesini verdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun girişimleri sonucu Devlet Hastanesi çevresi sıcak asfalta kavuştu. Planlanan program dahilinde Gazi caddesinin devamı olan Şaabin caddesinde de sıcak asfalt öncesi Ceylanpınar Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve Meclis Üyesi Naif Karataş ile birlikte Şaabin caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ceylanpınar Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce sürdürülen koordineli çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Soylu, yakın zamanda Şaabin Caddesinin sıcak asfalt çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşacağının müjdesini verdi.

"Tüm eksiklerimizi gidereceğiz"

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ‘’Bugün Büyükşehir Fen işleri daire başkanlığımız burada emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gazi caddemiz 1400 metre civarındadır. Bazalt taşıyla daha önce döşenmiş fakat ilerleyen zaman içerisinde çok yıprandığı görüldü. Bunu sayın Başkanımızın Zeynel Abidin Beyazgül’e sunduk. Bu çağrımıza kulak vererek sağ olsun o da duyarlılık gösterdi. Fen işleri daire Başkanlığı’na talimat verdi. Bugün ilçe belediyemiz fen işleri müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığımız koordineli bir şekilde şuan reglaj işlerine başladılar. Yarın ise Allah’ın izniyle plent miks temel işlemi başlayacak. Hemen akabinde de sıcak asfalt döşemesi yapılacak ve inşallah ilçemize güzel bir prestij cadde oluşmuş olacak‘’ dedi.

Zamanla ve sabırla çalışmalarımızı tamamlayacağız

Ceylanpınar’ın tamamına yönelik böyle bir çalışma başlatacaklarını söyleyen Soylu, "İnşallah zamanla tabi imkanlar dahilinde mali gücümüze göre bir şeyler yapmaya çalışacağız. 15 metre ve üzeri büyükşehir belediyemize ait 15 metre ve altı ise ilçe belediyemize ait olmak üzere toplamda ne varsa hep birlikte büyükşehir belediyemizle koordineli olarak çalışıp bütün eksiklerimizi gidereceğiz. Ceylanpınar’ımız hizmetin en iyisine layıktır, zamanla ve sabırla çalışmalarımızı tamamlayacağız. Her şey iyi olacak inşallah. İlçemize hayırlı olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve katkısı olan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Şaabin Caddesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, zemin hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından plent miks temel serim çalışmalarına başlayacak. Zemin sıkıştırma ve düzenleme çalışmalarının ardından ise sıcak asfalt çalışmalarına başlanması bekleniyor.