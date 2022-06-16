Antep Deresinde temizlik çalışması başlatıldı

Kötü görüntü ve çevreye yaydığı koku ile vatandaşlara rahatsızlık veren Antep Deresinde Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatı doğrultusunda temizlik çalışması başlatıldı.

Ceylanpınar ilçe merkezinin ortasından geçen yaklaşık 8 kilometrelik Antep Deresinde Ceylanpınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde yaz mevsimi dolayısıyla kötü kokulara neden olunmaması ve derenin temiz kalması için temizlik çalışmaları yapılıyor. Yaz ve kış mevsiminde her ay periyodik aralıklarla temizlik çalışmalarının yapıldığı Antep Deresinde belediye ekipleri kısa sürede çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Derede başlatılan çalışmalarda vinç yardımıyla dere yatağına indirilen küçük kepçelerle temizlik çalışmaları yürütülüyor. Küçük kepçeler yardımıyla toplanan çöp ve çamur yığınları büyük kepçeler tarafından kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşınıyor.

Antep Deresi’nde temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ceylanpınar Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere şark çıbanı, mikrop ve haşerelerin üremesine karşı ilaçlaması başlatacak.

Temiz bir Ceylanpınar için çalışıyoruz

Temizlik çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu,’’ Vatandaşlarımıza daha temiz ve nezih bir Ceylanpınar için ekiplerimiz yılın her ayı ilçemizin ortasından geçen Antep Deresinde temizlik çalışmaları yapıyor. Bu tür çalışmaların hemen ardından şark çıbanı gibi bulaşıcı hastalıklara ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışması yapıyor. Ceylanpınar Belediyesi olarak 7 gün 24 saat tertemiz bir Ceylanpınar için halkımızın hizmetindeyiz. Temizlik İşleri ve Destek Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı ekipler, 2022 yılı içerisinde 5 defa Antep Deresinde temizlik çalışması yaptı. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığını önemseyerek ekiplerimiz bu doğrultuda ilçemizin her noktasında temizlik çalışmalarını yürütüyor. Durmadan yorulmadan halkımıza temiz bir Ceylanpınar yaşatmak için çalışmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.

Bölge sakinleri ise çalışmalardan dolayı başta Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya ve emeği geçen Ceylanpınar Belediye personeline teşekkür ettiklerini dile getirdi.