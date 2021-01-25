Aksoy kırsalda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Rutin belediyecilik çalışmalarının yanında sosyal belediyecilik faaliyetleriyle de farklılık oluşturan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, her fırsatta vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Altınlı Mahallesinde vatandaşlarlar bir araya gelen Başkan Aksoy, mahallenin sorunlarını yerinde dinledi. Hizmet bayrağını devraldığı günden bu yana vatandaşlar bir araya gelip sorunlarını dinleyen Aksoy, sorunların çözümü için ilgililere talimat verdi. Aksoy yaptığı açıklamada, "Her fırsatta olduğu gibi merkez ve kırsal mahallelerimizde ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu Cuma Altınlı Mahallemizde Cuma namazımızı kıldıktan sonra mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yerinde dinleyerek çözüme kavuşturmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Görev süremiz içerisinde güzel hizmetleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ziyaretlerinden dolayı Aksoy’a teşekkürlerini iletti.