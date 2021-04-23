Aksoy çocuk bayramını kutladı

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

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Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 23 Nisan’da Türk milletinin işgallere karşı yek vücut olup imkanları zorlayıp dünyaya varlığını kanıtladığı gün olduğunu ifade eden Aksoy, "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 101. yaşına girmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü dünya çocuklarına armağan etmiştir. İşgallere ve bölünmeye karşı tüm imkanlar seferber edilerek elde edilen zafer sonrası çocuklarımıza armağan edilen bu günün ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarken başta Bozovalı çocuklarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarına da daha güzel yarınlar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.