Aksoy asfalt çalışmalarını denetledi

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, kırsalda devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde denetledi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı tarafından Bozova Kırsal Şıhlar, Umutlu, Kızlar, Uzunburç, Sağırlı, Hacılar ve Şanlıavşar arasındaki grup yolunda yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde asfaltlama sezonunun başlaması ile birlikte Bozova İlçesi kırsal grup yollarında da çalışmalarına hız verdi. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, grup yollarında devan eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemiz kırsal mahallelerinden Umutlu, Şanlıavşar, Kızlar, Şıhlar, Hacılar, Sağırlı ve Uzunburç arasındaki grup yolunda yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Bu grup yolumuz gerçekten daha önce çok bozuktu. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e illettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da kırsal daire başkanlığına sorunu iletmesi ile birlikte kısa sürede asfaltlama çalışmalarına başlandı. Biz de asfaltla çalışmalarını yerinde inceledik. İnşallah kısa sürede bu grup yolu asfaltlama çalışmalarımız tamamlanarak diğer mahallelerimiz arasındaki yol sorunları da çözüme kavuşturulacaktır. Asfaltlama çalışmalarında emeği geçen başta Daire Başkanı Abdulkadir Bozkurt ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Hacılar Mahalle Muhtarı Seydi Duran da çalışmalarla ilgili yaptığı konuşmada, ‘Başta Belediye Başkanımız Suphi Aksoy olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve kırsal dairesi personeline mahallelerimizin grup yolundaki asfaltlama çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Umutlu Mahalle Muhtarı Enver Deveci ise, “Mahallelerimizdeki yol çalışmalarından dolayı ben de başta Belediye Başkanımız Suphi Aksoy ve tüm Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Meclis Üyesi Hasan Aksoy da, ‘Kırsal mahallelerimiz olan Şıhlar, Hacılar, Umutlu, Kızlar, Uzunburç, Sağırlı ve Şanlıavşar arasındaki grup yolunda yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Suphi Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çalışmalarından dolayı ben de teşekkür ediyorum” diye konuştu