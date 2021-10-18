Akçakale’nin çehresi değişiyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale-Suruç çevre yolu projesi kapsamında alt yapı çalışmalarının başladığını bildirdi.

Akçakale - Suruç çevre yolu alt yapı çalışmaları kapsamında yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına başlandı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin de desteği ile Suruç’u direk Şanlıurfa’ya bağlayacak çevre yolunda sıra alt yapı çalışmalarına geldi. Ekipler tarafından iki kilometrelik uzunluktaki yağmur suyu drenaj hattı için beton borular yerleştiriliyor. Yalçınkaya da beraberindekilerle bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

“Akçakale bambaşka olacak”

Yetkililerden bilgi alan Yalçınkaya, bir yıl sonra Akçakale’nin çehresinin değişeceğine dikkat çekerek “Sınırın sıfır noktasındayız. Buradaki çalışmamızın esas hedefi Suruç-Şanlıurfa çevre yolunun yapımıdır. İnşallah bu alt yapı çalışmasını bitirdiğimiz zaman üst yapısını da başlatacağız. Hemen asfaltını döküp Suruç’u direk Şanlıurfa’ya bağlayacağız. Yani Akçakale çevresinden dolanacaklar. Allah’a şükür kısa sürede Akçakale’yi şantiyeye çevirdik. Akçakale’nin dört bir yanında makina, inşaat, çalışma sesleri var. İnşallah sınırda yıldız ilçe inşa edeceğiz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl bu vakitlerde Akçakale bambaşka bir Akçakale olacak. Buradaki insanımıza, bölgeye, Suriye’ye ve Urfa’ya hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.