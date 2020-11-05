banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı
Trump kazanırsa dolar güçlenir
Trump kazanırsa dolar güçlenir
'Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık'
'Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık'

Akçakale’deki mezarlıkta çevre düzenlemesi

AKÇAKALE'DE MEZARLIKLARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

ŞANLIURFA 05.11.2020, 13:29
1
Akçakale’deki mezarlıkta çevre düzenlemesi

Akçakale Aile Mezarlığı’nda ağaç budama ve duvar sıva çalışmaları yapıldı.

Akçakale Aile Mezarlığı, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile yeni çehresine kavuşuyor. Yalçınkaya’nın girişimleri sonucu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılmaya başlandı. Işıklandırma çalışmaları tamamlanan mezarlıkta ekipler, ağaç budama ve ihata duvarı sıva çalışmalarına başladı. Daha temiz, daha düzenli ve daha bakımlı bir mezarlık için yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3