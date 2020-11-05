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Akçakale’deki mezarlıkta çevre düzenlemesi
AKÇAKALE'DE MEZARLIKLARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ
ŞANLIURFA 05.11.2020, 13:29
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Akçakale Aile Mezarlığı’nda ağaç budama ve duvar sıva çalışmaları yapıldı.
Akçakale Aile Mezarlığı, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile yeni çehresine kavuşuyor. Yalçınkaya’nın girişimleri sonucu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılmaya başlandı. Işıklandırma çalışmaları tamamlanan mezarlıkta ekipler, ağaç budama ve ihata duvarı sıva çalışmalarına başladı. Daha temiz, daha düzenli ve daha bakımlı bir mezarlık için yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
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