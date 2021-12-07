Akçakale’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ceylanlı Mahallesinde yolları sıcak asfaltla buluşturdu.

Yalçınkaya “Sınırda yıldız ilçe” hedefi doğrultusunda üst yapı çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin de desteği ile hem kırsal hem de merkezde ilçeyi şantiyeye çevirdi. Böylece ulaşımda modern dönüşüm için Ceylanlı Mahallesindeki yollar da sıcak asfaltla buluşturuldu. Tamamlanan yolu incelemek için mahalleye giden Yalçınkaya burada Mahalle Muhtarı Mehmet Şerbetiçen ve mahalle sakinleriyle görüştü. Yalçınkaya, “Yaptığımız yol, buranın kalbi çünkü anayola bağlanan bir tali yoldur. Karayollarının gayreti, bizim çalışmalarımız ile sonuçlandı. Hem Akçakale’ye hem de Ceylanlı Mahallemize yakışan bir yol oldu. Bundan sonra inşallah uluslararası yolun bitimine sıra geldi. Yakında ışıklandırması bitecek. Dünya standardında bir yol olacak. Ceylanlı Mahallemize yolun hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.