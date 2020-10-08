Akçakale’de yol yapım çalışmaları devam ediyor
AKÇAKALE'DE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Akçakale Belediyesi kırsalda yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında bir mahallede daha stabilize yol çalışması yaparak ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.
Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak ilçede bir kırsal mahalleni daha stabilize yol çalışmasını tamamladı. Ekipler, Bulutlu Konacık kırsal mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik grup yolunu stabilize çalışma ile ulaşıma hazır hale getirdi. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da Bulutlu Kırsal Mahallesi’ne giderek çalışmaları yerinde inceledi ve Muhtar İbrahim Alak’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Yalçınkaya, yolların tamamının yılbaşına kadar kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.
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