Akçakale’de yeni yol çalışması

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kırsalda başlatılan üst yapı çalışmaları kapsamında yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Akçakale Belediyesi ile ilçede kırsal merkez ayrımı gözetmeksizin yürütülen üst yapı çalışmaları devam ediyor. Başkan Yalçınkaya’nın girişimleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Öncül Mahallesi, Altıntepe Sokak ve Yukarı Arıcan Mahallesi arasındaki grup yolda da asfalt çalışmalarına başlandı. Başkan Yalçınkaya da beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş ile beraber bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yalçınkaya, “Buradaki vatandaşlarımızın kışın çok büyük sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıyı Allah’ın izni ile ve Büyükşehir Belediye’mizin de gayreti ile ortadan kaldırıyoruz. Çok güzel bir yer oldu. Burası Akçakale’nin yıldız köyü olacak. Bu hizmette emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Köy halkına da bu hizmetin hayırlı olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyoruz” dedi.

Yalçınkaya mahalle sakinleri ile de görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.