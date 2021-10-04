Akçakale’de turizm atağı

Akçakale’de ‘turizm’ ve ‘istihdam’ gündemleri ile ilgili bir toplantı düzenledi.

Aynel Arus bölgesi ile Akçakale’yi turizm rotasına dahil etmek isteyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilgili kişilerle yaptığı istişare toplantısında “Akçakale’nin turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için çalışıyoruz” dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş, TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak, Mimar Nihat Güllü, Çevre Mühendisi Mehmet Çalışkan ile proje ve Ar-ge uzmanlarının katıldığı toplantı Akçakale Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle Aynel Arus projesi ile istihdama yönelik projeler görüşüldü. ‘Az laf çok iş’ prensibiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Yalçınkaya, uygulanabilir ve desteklenebilir projeleri hemen hayata geçirmek niyetinde olduklarını belirterek, daha yaşanabilir ve modern bir Akçakale için hiçbir fedakârlıktan kaçmayacaklarını belirtti. Hz. İbrahim ve Sara annemizin evliliklerinin gerçekleştiğine inanılan Aynel Arus bölgesini yeniden hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Yalçınkaya, “Büyüklerimizin anlattıkları ve bizlerin de kısmen şahit olduğu kadarıyla Aynel Arus Bölgesi Hz. İbrahim ile ilgili doğduğu mağara ve ateşe atıldığı Halil’ür-Rahmân gölünden sonra çok önemli bir turizm lokasyonudur. Bu alanın rehabilite edilmesi Akçakale’nin önemli bir turizm merkezi olması adına önemli bir gelişme olacaktır. Bununla ilgili uygulanabilir her projeye kıymet veriyoruz. Şu ana kadar resmi kurumlarla irtibata geçerek yürüttüğümüz girişimlerimizi daha da etkin kılmak adına gayret gösteriyoruz. Sadece bu alanla ilgili değil, daha birçok turizm destinasyonunu gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar başlattık. Akçakale’nin turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için çalışıyoruz” dedi.

Heyet toplantının ardından sahada gezi ve değerlendirmelerde bulundu.