Akçakale’de kırsal mahalleler yenileniyor

Kırsalda yürütülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını belirterek, tüm köyleri batıdaki köyler gibi yapacaklarını söyledi.

Akçakale’de fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak kırsal Alıncık Mahallesinde stabilize yol çalışması yaptı. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da çalışmaları yerinde incelemek üzere kırsal mahalleye gitti. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yalçınkaya, daha sonra yaptığı açıklamada, yılbaşında kırsal mahallelerdeki üst yapı çalışmalarının yüzde 95 biteceğini belirtti.

Yaz mevsiminden beri arazide olduklarını söyleyen Yalçınkaya, "Yazdan itibaren 4 aydır arazideyiz. Bütün köyleri, köy içlerini, bağlantıları ve köyler arası yolları yapmaya gayret ettik. İnşallah yılbaşında bütün köylerimizin yüzde 95 oranında yollarını ve köy içlerini bitirmiş olacağız. Köyde ve şehirde batıdaki ilçeler gibi yıldız bir ilçe oluşturma gayretimiz ve çabamız devam ediyor. Bu alanda da yollar, ağaçlar, çiçekler, alt ve üst yapı ile bunlara bağlı olarak spor salonundan TOKİ’sine kadar modern ilçe oluşturma gayretlerimize devam edeceğiz. Çok kısa zamanda çok büyük işler yaptık. Bu önümüzdeki zamanda da geri kalan hizmetleri tamamlayacağız. Hedefimiz bu köylerin de şehir gibi yaşanabilir, rahat, günlük hayatlarını idame ettirebileceği alanlar haline çevirmek. Köylerimizde spor sahasından tutun diğer bütün alanlardaki eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Tüm köyler inşallah batıdaki köylerimiz gibi olacak. Bu hizmetin köylerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.