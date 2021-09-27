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Akçakale’de husumet barışla son buldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında yaşanan husumet barışla sonuçlandı. Barış yemeğine katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, barıştan taraf olduklarını ve bunun için de ellerinden geleni her zaman yapacaklarını belirtti.

ŞANLIURFA 27.09.2021, 14:01
Akçakale’de husumet barışla son buldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında yaşanan husumet barışla sonuçlandı. Barış yemeğine katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, barıştan taraf olduklarını ve bunun için de ellerinden geleni her zaman yapacaklarını belirtti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, iş insanları İsa Ay ve Haluk Aydoğdu’nun girişimleri ile Aslan ve Demirtaş aileleri arasında çıkan kavga barışa dönüştürüldü. İki ailenin barışını ilan etmek için bir yemek düzenlendi. Yemeğe Vekil Akay, Başkan Yalçınkaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve her iki ailenin mensupları olmak üzere yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Programda konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay “Temennimiz ovamızda böyle hadiselerin yaşanmaması. Ancak barışla sonuçlanması da bizi çok bahtiyar etti” dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da yaptığı açıklamada barışa barışa vesile olan herkese teşekkür ederek “İlçemizde, şanlı şehrimizde, bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz. Bizler de bu şehre hizmet eden kişiler olarak her zaman barıştan tarafız. Bunun için de elimizden geleni her zaman yapacağız. Barışı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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