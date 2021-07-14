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Akçakale’de bin 606 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye’den Türkiye’ye girişi yapmak üzere Akçakale Gümrük Kapısında durdurulan şüphelinin üzerinden bin 606 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞANLIURFA 14.07.2021, 10:12
Akçakale’de bin 606 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Suriye’den Türkiye’ye girişi yapmak üzere Akçakale Gümrük Kapısında durdurulan şüphelinin üzerinden bin 606 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir erkek şüpheli durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrollerde şahsın üzerinde bin 606 adet uyuşturucu captogan hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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