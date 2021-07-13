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Akçakale’de 15 Temmuz hazırlıkları tamamlandı

Akçakale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek program için bütün hazırlıklarını tamamlandı.

ŞANLIURFA 13.07.2021, 14:56
Akçakale’de 15 Temmuz hazırlıkları tamamlandı
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Akçakale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek program için bütün hazırlıklarını tamamlandı.

15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Akçakale’de çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. 15 Temmuz 2016 da Türkiye’de yaşanan hain darbe girişiminin 5’inci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler için Akçakale Belediye Başkanlığı da hazırlıklarını tamamladı. Afişler asıldı, ziyaretler öncesi mezarlıklar temizlendi. Etkinlikler 15 Temmuz Perşembe günü Yeni Cami’de şehitler için okunacak hatim duasıyla başlayacak. Şehit ve gazi ziyaretleriyle devam edecek olan program kapsamında darbe gecesinin sembol isimlerinden olan Şehit Ömer Halisdemir anısına da 33 güvercin gökyüzüne bırakılacak. Saat 20.30’da ise Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde gece yarısına kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz darbe girişimi olayların unutturulmaması için her türlü organizasyonlara destek vereceklerini vurgulayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, şehitlerin anısını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, herkesi etkinliklere davet etti.
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