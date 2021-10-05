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Akçakale trafiğinde yeni dönem

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede devam eden kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

ŞANLIURFA 05.10.2021, 15:09
Akçakale trafiğinde yeni dönem

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede devam eden kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Akçakale Belediyesi’nin ulaşımda çözüm odaklı ve sürdürülebilir projeleri sayesinde ilçeye yapılan 3 yeni kavşak ile trafikte yepyeni bir dönem başlıyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile trafiği rahatlatmak amacıyla Halep yolu, Ceylanlı ve hastane yolu üzerinde 3 adet kavşak yapılıyor. Kavşakların yapımında sona yaklaşılırken bir yandan da çevre düzenlemesi, refüj ve kaldırım çalışmaları da yürütülüyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililere çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Yalçınkaya, çalışmalar tamamlandığında ilçenin çehresinin değişeceğine dikkat çekti.

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