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Akçakale-Şanlıurfa karayolu ulaşıma açıldı
Akçakale-Şanlıurfa karayolu 2’nci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla yol tamamen hizmete açıldı.
ŞANLIURFA 16.12.2020, 10:57
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Akçakale-Şanlıurfa karayolu 2’nci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla yol tamamen hizmete açıldı.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale-Şanlıurfa yolunun hizmete açıldığını duyurdu. Yalçınkaya, “Rüyamız bugün itibariyle gerçekleşti. 2’inci etap çalışmaları da tamamlandı. Cep yollar, yan yollar, ana yol tamamlandı. Bundan sonra kaldırımları, çiçekleri, ağaçları, aydınlatması için gayret edeceğiz. Büyükşehirlerin muhteşem yapılarına uygun olarak Akçakale de muhteşem bir yapıya kavuştu. Buraya yakıştı. Eksiklikleri tamamlandığında Akçakale’nin çehresi tamamen değişecek. Geçmişte görüntüsü Afrika’ydı bundan sonra Avrupa olacak. Eski yol; GAP yatırımına, mevcut sınır kapısına, mevcut imkanlarına yakışmıyordu. Şimdi yakışan bir yol, bir hizmet oldu. Akçakale’ye, halkına, bütün insanlara hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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