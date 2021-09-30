Akçakale Prestij Caddesinde çalışmalar sürüyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile modern ilçe hedefiyle yapılan prestij caddesi projesinde boyama çalışmaları da başladı.

Merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin süren çalışmalar kapsamında stabilize yol çalışmaları, asfaltlama, kilitli parke taşı döşeme ve onarımı, kavşak düzenlemesi, kaldırım boya çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar ile ilçenin çehresi değişirken Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş beraberindekilerle çalışmaları yerinde incelemek için sahaya indi. 12 kilometrelik prestij caddesindeki kaldırım boyama ve kavşak düzenlemesini denetleyen Karataş, yetkililerden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Karataş, “Akçakale Belediyesi olarak, büyükşehir belediye başkanlığımızın koordinesinde sınırda yıldız ilçe inşa etme hedefimiz doğrultusunda altyapı çalışmalarımızın büyük bir kısmını bitirdik. Şimdi de yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte şehirde oluşan hareketliliği daha da yaşam koşullarını iyileştirmek, modern yaşam alanları oluşturmak için ilçemizde üst yapı çalışmalarına hız verdik. Üst yapı çalışmalarımız kapsamında 12 kilometrelik prestij caddemiz boyunca orta refüj taşlarımızın boyanması ile işe başladık” ifadelerini kullandı.