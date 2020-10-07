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Akçakale kırsalında yol çalışmaları sürüyor

AKÇAKALE KIRSALINDA YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ŞANLIURFA 07.10.2020, 10:51
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Akçakale kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kırsalda yürütülen çalışmaları denetledi.

Akçakale Belediyesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Belediye Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları doğrultusunda Büyüktaş Kırsal Mahallesi’nde yol yapım çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Yalçınkaya mahalleye giderek çalışmaları yerinde inceledi

“Hedefimize adım adım ilerliyoruz”

Burada yaptığı açıklamada mahalle içindeki eksikliklerin de giderileceği belirten Yalçınkaya, “Büyüktaş Mahallemiz Akçakale’nin büyük sayılı köylerinden biri. Buranın eksikleri var. Biz de eksikleri tespit ettik. Stabilize yol çalışmamız devam ediyor ve inşallah yakın zamanda tamamlayacağız. Köyün içinde de ciddi sıkıntılarımız var. Önümüzdeki günler içerisinde orayı toparlayacağız. Bizim hedefimiz; durmaksızın çalışmak, kaynak olarak bu ilçeyi köyü ve mahallesiyle beraber yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bu hedefimize de adım adım ilerliyoruz. Allah’a şükür çok iyi bir mesafe aldık” dedi.

“Hizmeti aksaksız yerine getirmeye çalışıyoruz”

İlçenin problemlerini büyük oranda çözdüklerini dile getiren Yalçınkaya, “İnanıyorum ki 2 yılın sonunda Akçakale’nin yüzde 90 problemini, esas sorunlarını ciddi manada çözmüş olacağız. Hedefimiz bu süre zarfında bu dediğim bütün alanlarda eksikleri gidermek. Her şey kaynak, imkan ve zaman meselesi. Kaynaklarımızı, imkanımızı, zamanımızı bir arada en doğru şekilde kullanmaya ve bu kardeşlerimize de bu hizmeti aksaksız yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Muhtarımız ve köy halkına hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

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