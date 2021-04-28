Akçakale kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Akçakale Belediyesi Osmanlı Kırsal Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile Kırsal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle içerisinde belirlenen yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Sınırda yıldız ilçe hedefiyle sorunsuz yollar için yürütülen çalışmaların bu kez adresi Osmanlı Mahallesi oldu. Ekipler mahalle içinde stabilize yol yapıyor.

Mahalle sakinleri yol ağını tüm mahallelere yayan Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti. Başkan Yalçınkaya ise yaptığı yazılı açıklama ile Akçakale’yi batıdaki ilçeler seviyesi yükseltmek ve ilçenin çehresini değiştirmek için gayretlerinin süreceğini bildirdi. Yalçınkaya “Çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.