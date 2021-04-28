banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame
HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame
Zelenskiy'den Putin'e Vatikan'da görüşme önerisi
Zelenskiy'den Putin'e Vatikan'da görüşme önerisi
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı
Rusya: Sputnik V, Hindistan varyantına karşı etkili olacak
Rusya: Sputnik V, Hindistan varyantına karşı etkili olacak

Akçakale kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Akçakale Belediyesi Osmanlı Kırsal Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

ŞANLIURFA 28.04.2021, 15:26
2
Akçakale kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Akçakale Belediyesi Osmanlı Kırsal Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile Kırsal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle içerisinde belirlenen yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Sınırda yıldız ilçe hedefiyle sorunsuz yollar için yürütülen çalışmaların bu kez adresi Osmanlı Mahallesi oldu. Ekipler mahalle içinde stabilize yol yapıyor.

Mahalle sakinleri yol ağını tüm mahallelere yayan Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti. Başkan Yalçınkaya ise yaptığı yazılı açıklama ile Akçakale’yi batıdaki ilçeler seviyesi yükseltmek ve ilçenin çehresini değiştirmek için gayretlerinin süreceğini bildirdi. Yalçınkaya “Çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?