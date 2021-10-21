Akçakale kırsalında bir mahalle daha yola kavuştu

Akçakale Belediyesi tarafından kırsalda yürütülen üst yapı çalışmaları kapsamında Bakacak Mahallesindeki çalışmalar da tamamlandı.

Kırsalda yol çalışmalarına devam eden Akçakale Belediyesi son olarak Bakacak Kırsal Mahallesini yeni yoluna kavuşturdu. Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahalledeki stabilize yol çalışmaları tamamlandı. Kış öncesi yenilenen yol ulaşıma da açıldı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da mahalleye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalara dair yaptığı açıklamada desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Başkan Yalçınkaya “Bakacak Mahallesi biraz dağınık. Buna rağmen bütün köy içi stabilize çalışmalarını bitirdik. Sınırda yıldız ilçe oluşturma gayreti ile burayı batı ilçeleri, batının köyleri gibi yapmak istiyoruz. Bunda kararlı olarak adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Bütün köylerimizi medeniyetin bu nimeti yoldan, sudan, elektrikten mahrum etmeyeceğiz. Bu konuda belediyemize düşen ne varsa hepsini yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül de bu gayretimizin başını çekiyor. Birlikte Akçakale’yi sınırda yıldız ilçe yapacağız. Buna herkes şahit olacak. Akçakale’nin dört bir etrafında şantiyeler çalışmaya devam ediyor. Yakında herkes bunun semeresini görecek. Çalışmaların bölge halkımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.