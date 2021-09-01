Akçakale kırsalında asfalt çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale kırsal yollarında yürüttüğü sathi asfalt çalışması ilçe halkının ulaşımda konforlu seyahat sağlayacak.

Akçakale halkının beklediği çalışmaları bir bir hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe kırsalında başlattığı yol atağını sürdürüyor. Şanlıurfa’nın sınıra komşu Akçakale ilçesinde altyapısı tamamlanan yolları sathi asfaltla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, mahalle sakinlerinde ve mahalle muhtarlarından gelen taleplere anında karşılık veriyor. Geçtiğimiz günlerde araç filosuna yeni katılan iş makineleriyle kırsalda gücüne güç katan Büyükşehir Belediyesi, yolları saha kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Akçakale ilçesi kırsalında bulunan Şahinsoylu, Büyücek, Ortaderen, Yukarı Arıcan, Öngül ve Osmanlı mahallelerinden geçen yolların ilk olarak stabilize işlemlerini gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sathi asfalt işlemlerine başladı. “Büyükşehir bu yaz her yerde olacak” sloganıyla ilçelerin çehresini değiştiren hizmetleri hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi plan ve program dâhilinde asfaltsız yol bırakmamak için gece gündüz çalışıyor.

Akçakale Osmanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Yıldız, yollarında yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek çalışmalarla birlikte ulaşımda konforun artığını toz ve çamur sorunundan kurtulduklarını dile getirdi.