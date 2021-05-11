Akçakale Belediyesi sokaktaki canlara sahip çıktı

Akçakale Belediyesi kısıtlama döneminde aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için mama dağıttı.

Sosyal belediyecilik anlayışını hayatın her alanına yayan Akçakale Belediyesi sokaktaki canlara beslenme desteği sağladı.

Yalçınkaya’nın talimatları ile kısıtlama döneminde yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Belediye ekipleri hayvanlar için hazırlanan mamaları ilçenin belli noktalarına bıraktı.

Belediyenin sokak hayvanlarına sahip çıkması takdir topladı.