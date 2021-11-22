Akçakale Belediyesi ile kırsalda tarihi dönüşüm

Akçakale Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteği ile kırsalda asfaltlama çalışmaları öncesi yol genişletme ve stabilize yol yapımı aralıksız devam ediyor. Ekipler, seferberlik içerisinde mahallelere çıkarma yaparak yolları çamurdan kurtarıp modern ulaşım için hazırlıyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın “Yol medeniyettir ve Akçakale her şeyin en güzeline layıktır” sözlerine doğrultusunda ekiplerin ilçede üst yapı seferberliği devam ediyor. Başkan Yalçınkaya’nın girişimleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün desteği ile bugüne kadar çok sayıda kırsal mahalle stabilize yol ve asfalta kavuştu. Çalışmalar kış öncesi daha da hız kazandı. Ekipler son olarak Yukarı Arıcan-Yalıntaş-Kayalık Mahallelerinin grup bağlantı yolunda asfaltlama öncesi yol genişletme çalışmalarına başladı. Çok sayıda iş makinası ile yollarda hummalı çalışma sürüyor ve yolun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

“Büyükşehrin desteği ile kırsalda üst yapı çalışmalarının öncüsü olduk”

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yolları çamurdan arındırarak kırsalda modern ulaşımın öncüsü olduklarını belirterek, “Akçakale tarihinde daha önce görülmemiş bir üst yapı atağı başlattık ve çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tüm hizmetlerimiz sahada, gözler önündedir. Tam bir seferberlik içerisinde ilçemizin hem alt yapıda hem üst yapıda gelecek yüzyılını şekillendiriyoruz. Özellikle köylerimizde kış aylarında çamurlu yolları nedeniyle ulaşım oldukça zordu. Bizler, Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile tüm kırsal mahallelerimizi asfaltla buluşturuyor ve değişimin öncüsü oluyoruz. Akçakale hak ettiği hizmetlere kavuşmaya devam edecek. Çalışmaların mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.