Aileler güvenli parklara akın ediyor

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güvenli Parklar Projesi ile güvenlik kameraları takılan ve aydınlatma sistemleri ile ışıl ışıl olan parklar, ailelerin vazgeçilmez durağı haline geldi.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve Doğanın Kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçeye kazandırılan yeni parklar ile yeşil alan miktarını arttıran ve peyzaj düzenlemeleri ile parklara estetik görüntü veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, aydınlatma sistemi ile parkları vazgeçilmez adreslerden biri yapıyor.

Hayata geçirilen Güvenli Parklar Projesi ile alt yapı çalışmaları tamamlanan ve aydınlatma sistemi ile ışıl ışıl olan parklar, akşam saatlerinde çocukların gönüllerince eğlendiği merkezlerden birine dönüşüyor. Projede kamera sistemi takılan parklar ise ailelere huzur ve güven veriyor.

Güvenli parklar projesi 13 noktada daha uygulanacak

Haliliye’de parkların çocukların ve ailelerinin gönül rahatlığıyla vakit geçirecekleri ortamlara dönüşmesi için uygulanan proje, 13 parkta daha hayata geçirilecek. Hem aydınlatma sisteminin hem de güvenlik kameralarının takılacağı parklar, Haliliye Belediyesi ile yaşam alanına dönüşüyor.