Aileler arasındaki gerginliği Başkan Aksoy bitirdi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası iki aile arasında başlayan gerginlik, Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un araya girmesiyle son buldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçen yıl Ağustos ayında Şanlıurfa - Adıyaman karayolu üzerinde yaşandı. S.D.’nin kullandığı 01 COZ 44 plakalı kamyonet tipi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Elif Aksoy’a çarptı. Kazada küçük kız hayatını kaybederken Aksoy ile Deveci aileleri arasında gerginlik başladı. Yaklaşık bir yıldır devam eden gerginlik, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un araya girmesiyle son buldu. Her iki ailenin önde gelenlerini belediyede bir araya getiren Başkan Aksoy, “Yaşanan trafik kazasında yaşamını yetiren Elif kızımıza Allahtan Rahmet diyorum. Elbette ateş düştüğü yeri yakarmıştır. Baba Bahri Aksoy ve ailesine sabırlar diliyorum. Bu barışın sağlanmasında emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Deveci ve Aksoy ailede barışa aracılık başta Belediye Başkanı Suphi Aksoy olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.