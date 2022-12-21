Açıksu Caddesi Başkan Beyazgül ile çözüme kavuştu

Şanlıurfa’nın ulaşım sorununa neşter vuran Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri doğrultusunda uzun yıllardır çözülemeyen Açıksu Caddesi genişletilerek alt ve üst yapısı, asfalt ve ışıklandırma çalışmalarıyla cadde modern bir görünüme kavuştu.

Kent genelinde ve ilçelerde vatandaş odaklı çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda yeni yollar, caddeler, kavşak ve bulvarlar açarak vatandaşların yaşam standartlarını yükseltiyor.

Şanlıurfa’nın tam kalbinde yer alan Abide Kavşağı’na yapılan iki viyadük ile Karakoyun ve Çevik Kuvvet Köprülü Kavşaklarının tamamlanmasıyla, bir çevre yolu niteliğinde olan Buluntu Hoca Bulvarı’nın çift şerit olarak trafiğe açılmasıyla şehir trafiği önemli ölçüde rahatlatıldı.

Göreve geldiği günden bu yana zor denilen proje ve hizmetleri birer birer tamamlayarak Şanlıurfa halkına kazandıran Başkan Beyazgül Haliliye ilçesinde nüfus yoğunluğu nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanan Açıksu Caddesi’ni de modern ve ferah bir cadde olarak hizmete sundu.

Araç sürücülerinin uzun kuyruklar oluşturduğu bölgede yolun genişletilmesine engel yapılar ortadan kaldırılırken yapılan çalışmalarla cadde bambaşka bir görünüme kavuşarak trafik yoğunluğu da ortadan kalktı. Ayrıca, modern aydınlatmalarla sürüş güvenliği de sağlanmış oldu.