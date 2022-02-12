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Acarsan Holding Irak’taki ihracat fırsatlarını iş adamlarına aktardı

Avrupa Birliği’nin (AB) desteğiyle Şanlıurfa’da düzenlenen ihracat konferansında, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Acarsan Holding’in Irak’taki yatırımlarını ve bölgedek ihracat fırsatlarını işadamlarına aktardı.

ŞANLIURFA 12.02.2022, 13:45
Acarsan Holding Irak’taki ihracat fırsatlarını iş adamlarına aktardı

Avrupa Birliği’nin (AB) desteğiyle Şanlıurfa’da düzenlenen ihracat konferansında, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Acarsan Holding’in Irak’taki yatırımlarını ve bölgedek ihracat fırsatlarını işadamlarına aktardı.

Şanlıurfa’da özel bir mekanda düzenlenen ihracat konferansında, Orta Doğu’da ticaret yapmak isteyen Türk ve Suriyeli iş adamlarına ihracat fırsatları anlatıldı. Irak, Libya ve Suriye piyasalarının irdelendiği konferansta, ihracat yapmak isteyen iş adamlarına sunulan devlet teşvikleri de değerlendirildi.

Konferansta bir konuşma yapan Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, ’Irak Pazarındaki Gelişmeler ve İş Fırsatları’ konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Acarsan Holding’in Irak’ta uzun yıllardır yaptığı yatırımları ele alan Acar, “İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların perçinlendiği, dostluk ilişkilerimizin de Türkiye ve Irak’ta bulunan büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımız ve ticaret müşavirlerimiz ile koordinasyon halinde hareket ederek, firmalarımıza yeni iş imkanları açmaya çalışıyor ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmaları noktasında yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda Iraklı makamlarla olan ilişkilerimizi güçlü tutuyor ve ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerden istifade ederek, her iki ülkenin faydasına olacak şekilde ticari çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türk ve Irak ilişkilerimizi güçlü tutmak için geçtiğimiz son 2 yıl içerisinde 43 etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye’nin Irak’ta olan ihracatında 2021 verilerine göre, altın ve mücevherler plastikler ve mobilyalar üne çıkmaktadır. Bahsedilen sektörlerin ülkeye olan ihracatın yüzde 26’sını oluşturmaktadır. Bu sektörlerin değirmencilik ürünleri, makinalar ve demir-çelikten eşyalar takip etmektedir. Türkiye’nin Irak’ta olan ithalatında ise altın, mücevher ve enerji sektörleri öne çıkmaktadır. Bu sektörler, ülkede olan ithalatın yüzde 89’unu oluşturmaktadır. Yine veriler, Türkiye’nin Irak’ta 2,9 milyar dolar daha ihracat yapma potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Potansiyel sektörler ise demir-çelik ve otomotivdir. İhracat potansiyeli en yüksek sektörler ise yine demir-çelik, motorlu araçlar, mobilya, seramik ürünleri, kümes hayvancılığı ve gıdadır. Acarsan Holding, ticaretine sınır ticareti ile başlayıp daha sonrasında birçok ürünü plaka sevk etmiştir. Ardından un üretimi, makarna üretimi, irmik üretimi gerçekleştirmiştir. Burada yine 10 milyar doların üzerinde bir yatırım hedef planlaması vardır. Türkiye 30 yıl önce nasıl bir durumdaysa, bugün Irak aynı durumda yer alıyor. Irak’ın yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız için birçok fırsat bulundurduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ’Libya Pazarındaki Gelişmeler ve İş Fırsatları’, Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi ’Suriye Pazarındaki Gelişmeler ve İş Fırsatları’, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan ise ’İhracatta Devlet Teşvikleri’ konulu birer sunum yaptı.

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