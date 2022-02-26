Abdullah Balak’ı anma gecesine yoğun ilgi

Müzik ve folklor araştırmacısı ünlü bestekâr Abdullah Balak, vefatının 5. yıldönümünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gece ile anıldı. Gecede merhum Balak’ın eserleri seslendirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Şanlıurfa müziğini ve folklorunu dünyaya tanıtan merhum Abdullah Balak’ı vefatının 5. yılında anma gecesi düzenledi. Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen anma etkinliğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Abdullah Balak’ın arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Minik umut izleyenlerden tam not aldı

Abdullah Balak’ı anma gecesi Halk oyunları gösterisi ile başladı. Halk oyunları ekibinin sahne aldığı gecede unutulmaz anlar yaşanırken sahnede Umut Arkat’ın gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Sahneye çıkan minik çocuk ekip ile halay çekti. Ekibe bir anda ayak uyduran minik çocuk gösterinin sonunda göğsünden Türk Bayrağı çıkartması salonda alkış yağmuruna tutuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede sahne alan Türk Halk Müziğinin güçlü seslerinden Zekeriya Ünlü ve Urfa Ahengi Müzik Topluluğu merhum Abdullah Balak’ın eserlerini seslendirdi. Sanatçının birbirinden güzel eserlerini seslendiren sanatçılara izleyenler eşlik etti. Türk halk müziği sanatçısı Zekeriya Ünlü, Urfa folkloru ve Urfa müziğine çok büyük emeği olan Abdullah Balak’ı rahmetle andıklarını dile getirdi. Abdullah Balak’ın eserlerinin seslendirildiği geceye emek veren herkese teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Faruk Bayuk, üstadı saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Gecede merhum Abdullah Balak’ın yeğeni Abdullah Balak ve sanatçı Zekeriya Ünlü ’ye plaket verildi.

Felek Sen Ne Feleksen, Fadile, Eminem, Cemilem, Kardaş Dala Konaram, Ceylan gibi birçok bestenin yazarı olan Abdullah Balak, İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok ünlü sanatçıya beste verdi.