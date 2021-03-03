81 genç 81 bayrak devir teslimi Şanlıurfa’da gerçekleşti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlenen “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” adlı etkinlik kapsamında Diyarbakır’dan gelen Türk Bayrakları, Adıyamanlı gence teslim edilmek üzere Şanlıurfalı genç tarafından teslim alındı.

Çanakkale Zaferine katkıda bulunan, yurdun her köşesinden gelen askerlerimizi ve şehitlerimizi temsilen 81 ilden 81 bayrağın gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliğinde buluşmasını içeren etkinlikte, Şanlıurfa’daki bayrak devir teslim töreni Vali Abdullah Erin’in huzurunda gerçekleştirildi. Valilik makamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici’nin de hazır bulunduğu bayrak devir teslim töreninde, lise öğrencisi Muhammet Okçu’nun Diyarbakır’dan getirdiği bayrakları, Şanlıurfa’daki lise öğrencisi Esma Çelik devraldı. Bayrakları devralan ve devreden gençlere teşekkür eden Vali Erin, “Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızı en yükseğe taşıyacağımızdan şüphemiz yoktur” diyerek, onları tebrik etti.

Şanlıurfa’dan da Adıyaman’a devredilecek bayraklar, Gaziantep ve Kilis’te gerçekleşecek devir teslimden sonra, 18 Mart 2021 günü Çanakkale’de göndere çekilecek.