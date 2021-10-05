70 öğrenci sinemaya götürüldü

Eyyübiye Belediyesi "Mevsimlik tarım işçiliği kaderim değildir" projesi kapsamında 70 öğrenci ile birlikte sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 70 öğrenci ile birlikte sinema etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen programa proje koordinatörü Zekeriya Demir, Yerelden Kalkınma Derneği üyeleri, Mehmet Hacıbozan Ortaokulu ile GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yönetici ve öğretmenler katıldı. Film gösterimi öncesi çocuklarla sohbet eden Zekeriya Demir, “Mevsimlik tarım işçiliği kaderiniz değildir, kendinize inanın, hayatınızı değiştirmek sizin elinizde, ben de mevsimlik tarım işçiliği yaptım ama bu benim kaderim olmadı” dedi.

Çeşitli ikramların ardından istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan “Akif” filmi, izleyiciyle buluşturuldu.