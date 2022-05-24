7 bin öğrenci ödüllü LGS deneme sınavında ter dökecek

Eğitimden spora, sağlıktan müziğe kadar her alanda oldukça verimli sosyal sorumluluk projeleri uygulayan Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip şehrin eğitimdeki başarı çıtasını yükseltmek için bir organizasyon daha düzenledi.

İlçe genelindeki 91 ortaokulda son sınıfta okuyan 7 bin öğrencinin ücretsiz katılacağı, Liselere Giriş Sınavı (LGS) denemesi düzenlediklerini duyuran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sınavda başarılı olanlara sürpriz hediyeler vereceğini açıkladı.

Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan LGS denemesi, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü, kırsal ve merkezdeki tüm ortaokullarda yapılacak. Öğrencilerin sınav heyecanını yenmesi, soru çözme pratiklerinin gelişmesi ve eksik konuları hatırlamaları için oldukça önemli bulunuyor.

Ortaokullardan mezun olacak öğrencilerin hangi liseye gideceğinin belirleneceği LGS sınavı, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak.