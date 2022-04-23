23 Nisan’da minik Yusuf belediye başkanı oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 2002 Vakıflar İlkokulu öğrencisi Muhammed Yusuf Topal’a devretti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram olan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” nedeniyle makamlar çocuklara bırakıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de makamını 10 yaşındaki 2002 Vakıflar İlkokulu öğrencisi Muhammed Yusuf Topal’a bıraktı. Minik Başkan Muhammed Yusuf Topal, Başkan Beyazgül’ün makam koltuğuna oturdu. Heyecanlı olduğu gözlemlenen minik Başkan Topal, Şanlıurfa’da içerisinde oyun alanlarının da olacağı bir çocuk köyünün oluşturulması için ilgili birimlere talimat verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bugün 23 Nisan. Makam koltuğuna Muhammed Yusuf Topal evladımız oturdu. Talimatlarını verdi. Biz verdiği talimatları emir telakki ederek yerine getireceğiz. İnşallah gelecekte çocuklarımız Türkiye’yi, dünyayı yönetecek duruma gelecekler. Çocuklarımızın güzel gönüllerindeki güzel düşünceleri de bizlerin hedefleri olacaktır” diye konuştu.