14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık suçu nedeniyle 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Büyüktaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçu nedeniyle hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Akçakale merkeze geleceği bilgisini alan ekipler, Adnan Menderes Mahallesinde operasyon düzenledi. Jandarma tarafından yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.